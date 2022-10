Ilaria D’Amico ha espresso la sua opinione sulla rottura più discussa dell’estate: quella tra Totti e Ilary Blasi.

Intervistata da La Repubblica la giornalista Ilaria D’Amico, compagna di Gigi Buffon, ha espresso la sua opinione sulla discussa rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti, che continua a far notizia ormai da mesi.

“Mi sembrano due bravissime persone finite in un frullatore di livori reciproci. Secondo me anche loro avrebbero voluto tenersi lontani da questo terribile clamore. Nessuno deve arrivare alla fine del mese. Conoscendoli, penso che entrambi avrebbero voluto l’opposto rispetto al risentimento che sta uscendo”, ha dichiarato la D’Amico, e ancora: “Non mi sento di condannarli, provo tenerezza. Avranno bisogno di tempo per non sentirsi più come coppia, ma solo come genitori. E lo sei per sempre”.

Gigi Buffon Ilaria D’Amico

Ilaria D’Amico su Totti e Ilary Blasi

Anche Ilaria D’Amico si è espressa sul controverso caso dell’addio tra Totti e Ilary Blasi che, dopo aver annunciato pubblicamente la loro separazione dopo 20 anni insieme, si sono scagliati frecciatine e recriminazioni reciproche. Ilaria D’Amico è a sua volta reduce da una separazione e lei e Buffon si sono legati suscitando grande clamore (visto che lui era sposato con Alena Seredova, che ha scoperto di esser stata tradita a causa di uno scoop diffuso via radio). Oggi sembra che Ilaria D’Amico sia riuscita a ritrovare la serenità e in tanti si chiedono se un giorno anche Totti e Ilary Blasi deporranno le loro asce di guerra.

