Alcuni amici di Francesco Totti e Ilary Blasi hanno svelato alcuni retroscena sulla loro discussa separazione.

Il settimanale DiPiù sarebbe entrato in contatto con alcuni amici di Francesco Totti e Ilary Blasi, che hanno svelato ulteriori retroscena sulla discussa separazione dell’ex coppia d’oro di Roma. Secondo quanto riportato dal settimanale i due vip non si rivolgerebbero più la parola e si sentirebbero (per le questioni relative ai loro tre figli) solo mediante WhatsApp. Al momento sembra che i due siano in attesa di fronteggiarsi in tribunale.

Francesco Totti Ilary Blasi

Totti e Ilary: l’indiscrezione degli amici

La storia tra Totti e Ilary Blasi a quanto pare sarebbe finita di male in peggio: i due, che hanno manifestato l’intenzione di usare la massima discrezione per quanto riguarda la loro separazione, hanno finito per scambiarsi frecciatine e recriminazioni e adesso, secondo le indiscrezioni più accreditate, dovranno vedersela in tribunale per quanto riguarda la divisione del loro patrimonio e la custodia dei figli. Intanto, sempre secondo i rumor, i due starebbero vivendo ancora sotto lo stesso tetto ma a malapena comunicherebbero attraverso messaggi telefonici.

Per adesso nessuno dei due ha confermato o smentito la questione e solo alcuni giorni fa Ilary ha scagliato la sua ultima frecciatina via social contro quello che ormai è il suo ex marito.

