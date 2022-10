Selvaggia Lucarelli e Iva Zanicchi hanno avuto un confronto in diretta tv dopo l’accesa lite avuta a Ballando con le Stelle.

Nelle scorse ore Selvaggia Lucarelli si è sfogata via social per il comportamento avuto da Iva Zanicchi nei suoi confronti a Ballando con le Stelle. La concorrente le ha dato della “p***ana” senza rendersi conto di avere il microfono acceso a aveva ridacchiato insieme a Samuel Peron. A Da noi… a ruota libera, Iva Zanicchi ha chiesto scusa a Selvaggia Lucarelli per il suo comportamento ma a seguire le ha rinfacciato di averle dato in passato della “vassaia”. “Non fare la furba con me! Vaiassa vuol dire popolana!”, ha replicato Selvaggia Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli contro Iva Zanicchi

A Ballando con le Stelle sono volate scintille tra Selvaggia Lucarelli e la cantante Iva Zanicchi, furiosa per lo zero a lei dato dalla giurata. In tanti hanno chiesto che venissero presi provvedimenti contro la cantante dopo quanto accaduto e a Da noi… a ruota libera, lei stessa si è scusata per il suo comportamento. “Io non sono diplomatica e avevo dimenticato della presenza dell’archetto di Samuel. È sicuramente imperdonabile quello che ho detto”, ha dichiarato. Dal canto suo Selvaggia Lucarelli ha affermato di accettare le sue scuse e di attendere anche quelle di Samuel Peron che, al momento, non si è espresso sulla questione.

