Per la prima volta Gemma Galgani ha confessato di aver perso il figlio di cui aveva scoperto di essere in attesa a 40 anni.

Gemma Galgani ha più volte confessato quanto il suo unico rimpianto sia stato quello di non aver avuto un figlio e per la prima volta a Uomini e Donne la dama torinese ha svelato di aver perso il bambino di cui scoprì di essere in attesa a 40 anni. Per Gemma si tratta di un ricordo particolarmente doloroso e lei stessa ha svelato che forse trovare l’amore potrebbe finalmente restituirle la vita gioiosa che ha sempre desiderato.

Gemma Galgani: il figlio perso

Gemma Galgani in passato ha rivelato di non aver avuto figli perché avrebbe sempre atteso la persona giusta per lei e che poi, raggiunti i 40 anni d’età, si sarebbe arresa al fatto di non diventare madre. Questa volta al dating show di Maria De Filippi la dama ha svelato che effettivamente un figlio lo avrebbe atteso e poi perso, lasciando i suoi fan molto dispiaciuti per la sua storia.

Gemma è tornata anche quest’anno al dating show di Maria De Filippi nella speranza di trovare la persona giusta per lei dopo i tanti tentativi falliti accumulati nel corso degli anni. In tanti si chiedono se la dama torinese riuscirà finalmente a esaudire il suo sogno e se un giorno lascerà il programma tv mano nella mano a qualcuno di speciale.

