Sui social Belen Rodriguez ha condiviso con i fan alcune frasi di un libro che sta leggendo e che sembrano indirizzate al suo ex.

Antonino Spinalbese è uno degli attuali concorrenti del GF Vip e ovviamente, volente o nolente, Belen Rodriguez (così come la loro figlia Luna) è stata più volte nominata all’interno del reality show. In queste ore la showgirl ha condiviso alcune frasi del libro che sta leggendo e alcuni fan hanno visto in queste una sorta di “messaggio” rivolto al suo ex (al momento ignaro di tutto visto che si trova nella casa del reality show).

“La responsabilità illimitata che il figlio esige non deve essere mai confusa con il sacrificio del proprio diritto all’amore nel nome dei figli. Non è mai una buona cosa amputare una parte di sé, mutilare la propria vita offrendola, appunto, in sacrificio per chi amiamo (…) Una coppia che decide di vivere insieme solo per il bene dei figli è una coppia senza desiderio […] si può restare genitori sufficientemente buoni senza essere più una coppia amorosa“, si legge nel messaggio condiviso dalla showgirl.

Belen: il messaggio che sembra indirizzato a Antonino

Belen Rodriguez ha pubblicato sui social alcuni messaggi che sembrano indirizzati al suo ex Antonino Spinalbese, che nel frattempo è rinchiuso nella casa di Cinecittà. All’interno del reality show Antonino ha cercato di parlare il meno possibile della sua ex anche se, inevitabilmente, l’ha più volte menzionata a causa della figlia che hanno avuto insieme, Luna Marì. La piccola è rimasta a vivere con la madre e suo marito, Stefano De Martino, con cui nel frattempo Belen è tornata insieme.

Al reality show Antonino ha manifestato la sua stima nei confronti della celebre showgirl argentina e, in un caso, è arrivato persino a dire di esser stato responsabile della loro separazione. Le frasi condivise da Belen saranno state davvero rivolte a lui? E cosa avrà voluto dire la showgirl?

