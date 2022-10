Sono emersi i primi dettagli sulle nozze di Francesca Cipriani, che si svolgeranno il 3 dicembre 2022.

Il 3 dicembre Francesca Cipriani e Alessandro Rossi diventeranno marito e moglie e intanto Novella 2000 ha svelato alcuni retroscena sul matrimonio della coppia che, a quanto pare, ha scelto di condividere un iban attraverso le partecipazioni inviate agli invitati. “Se volete farci un regalo, caricate il nostro iban!”, sarebbe stato scritto nelle partecipazioni.

Francesca Cipriani: l’iban sulle partecipazioni

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi convoleranno a nozze il prossimo 3 dicembre e intanto, secondo i rumor in circolazione, i due avrebbero preferito la praticità al romanticismo e sulle loro partecipazioni nuziali avrebbero fatto inserire il loro Iban, chiedendo agli ospiti di caricare su di esso delle cifre in denaro come regalo.

Tra gli ulteriori dettagli emersi a proposito del matrimonio vi è la certezza riguardante la partecipazione di Alfonso Signorini come testimone della showgirl, mentre non è dato sapere con esattezza dove si svolgerà la cerimonia. La fatidica proposta era avvenuta al GF Vip e Francesca Cipriani ha recentemente svelato chi, tra gli ex concorrenti, avrebbe invitato al suo giorno più importante.

