A Le Iene Saverio Raimondo ha fatto un monologo sulla body positivity e ha tirato in ballo Vanessa Incontrada e Emma Marrone, spesso prese di mira sui social per via del loro aspetto fisico. L’attore al programma tv ha dichiarato: “Io ho avuto una e*ezione davanti alle gambe di Emma Marrone. Anche quando Vanessa Incontrada ha fatto copertina in cui si è mostrata n*da e grassa su Vanity Fair. E’ un gesto inclusivo, è una goccia nel mare, mi rendo conto… Anche se, nel mio caso, erano molte gocce… Ma è il gesto piu inclusivo che maschio etero possa farei nei confronti dei corpi non conformi”, ha affermato.

Saverio Raimondo: la polemica su Emma Marrone

In tanti non hanno apprezzato quanto affermato da Saverio Raimondo nel corso del suo monologo a Le Iene e lo hanno accusato di aver “oggettificato” il corpo delle due donne mancando loro – e a tutte le altre – di rispetto.

Nel suo monologo Saverio Raimondo si è scagliato con coloro che se la sono presa con Emma Marrone e Vanessa Incontrada non ritenendole “all’altezza” o abbastanza belle per via delle loro curve. In rete, oltre a chi ha criticato aspramente l’attore, c’è anche chi lo ha difeso sostenendo che le sue affermazioni siano state fraintese e che con il suo monologo lui volesse disinnescare le cosiddette tematiche “politicamente corrette”. Sulla questione ci saranno ulteriori sviluppi?

