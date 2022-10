Chiara Ferragni è stata presa di mira dagli haters per un video in cui si vede sua figlia Vittoria stare sdraiata sopra al cane Matilda.

Chiara Ferragni ha postato sui social un video (intitolandolo “le mie bimbe”) di sua figlia e del suo cane senza pensare probabilmente che anche questo avrebbe finito per scatenare un polverone: nelle immagini si vede la bambina dell’influencer, Vittoria (di 1 anno e mezzo) stare sdraiata sopra al cane Matilda, considerata da molti come una vera e propria star dei social. Il modo di giocare della bambina con il cane secondo molti utenti sui social sarebbe pericoloso e in molti hanno dichiarato che Matilda, infastidita dal comportamento della bambina (inconsapevole per via della sua tenera età) avrebbe potuto finire per morderla.

Chiara Ferragni: il video di Vittoria e Matilda

Sui social si è scatenata un’altra furibonda bufera (l’ennesima) contro Chiara Ferragni, che ha postato quello che lei credeva essere soltanto un tenero video di sua figlia Vittoria e del cane Matilda, senza pensare che esso avrebbe potuto finire per scatenare l’ira dei suoi fan. In tanti infatti hanno affermato che i giochi fatti dalla bambina con il cane non sarebbero stati “rispettosi” verso l’animale e che esso avrebbe anche potuto finire per innervosirsi o, peggio, per farle male.

“Mati che chiede aiuto con lo sguardo”, è scritto in uno dei commenti al post. E ancora: “Poi chiedetevi perché i cani mordono i bambini. Mati sarà brava, ma l’educazione dei bambini sul comportamento da tenere coi cani si insegna fin da questa età…”. Chiara Ferragni replicherà alle polemiche nei suoi confronti?

