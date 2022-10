Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, ha confessato che lei e sua madre parteciperebbero volentieri a un reality show.

Anni fa erano circolate voci riguardanti la possibile partecipazione di Wanna Marchi e Stefania Nobile all’Isola dei Famosi, ma le due si sarebbero viste stracciare il loro contratto non appena la vicenda aveva sollevato un polverone in rete. Stefania Nobile (stando a quanto riporta SuperguidaTV) ha confessato che sarebbe in corso una causa con il reality in questione e ha fatto sapere che lei e sua madre non si sarebbero arrese all’idea di diventare concorrenti di qualche reality show.

” Vorrei tanto fare una petizione e far decidere agli italiani se possiamo partecipare a un realitiy. Non capisco perché un camionista che va in carcere e poi esce torna a fare il camionista e noi non possiamo fare la televisione visto che siamo la televisione”, ha affermato la figlia della Marchi.

Wanna Marchi e la figlia: i reality show

Nonostante in tanti si siano opposti al ritorno di Wanna Marchi e sua figlia, Stefania Nobile, in un programma tv le due, che hanno pagato il loro debito con la giustizia, sarebbero pronte a rimettersi in pista. La stessa Stefania Nobile ha ammesso che non le dispiacerebbe partecipare all’Isola dei Famosi o al GF Vip, ma ha anche affermato che quelli presenti nei programma in questione per lei non sarebbero veri vip e che quindi “rinnoverebbe” gli show facendo partecipare “amanti di vip, amici di vip, parenti di vip”. Al momento non è dato sapere se Mediaset accoglierà la proposta delle due donne che, di recente, sono finite nell’occhio del ciclone affermando di non essersi pentite per le truffe da loro commesse in passato.

