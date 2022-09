Wanna Marchi e sua figlia, Stefania Nobile, hanno ammesso di non essere pentite dei reati da loro commessi in passato.

Wanda Marchi e Stefania Nobile sono finite in carcere per le truffe attuate attraverso il loro programma di Televendite e smascherate da Striscia la Notizia. Alla vicenda è stato dedicato una docuserie Netflix e le due protagoniste – intervistate dal Corriere della Sera – hanno ammesso di non essere pentite per quanto da loro compiuto ai danni di decine e decine di persone. “Se potessimo tornare indietro? Non ci pentiamo di nulla“, ha dichiarato Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi.

Wanna Marchi e Stefania Nobile non si sono pentite: la confessione

Wanna Marchi e Stefania Nobile sono le protagoniste di una docuserie su Netflix incentrata sulle loro figure controverse e sul losco giro d’affari (con cui avevano finito per truffare decine e decine d’anziani e accumulato una vera e propria fortuna ai loro danni).

Nonostante il caso sia stato smascherato da Striscia la Notizia in diretta nazionale e nonostante la vicenda sia costata alle due quasi 10 anni di galera, Wanna Marchi e sua figlia hanno precisato di non essersi mai pentite. Le loro dichiarazioni ovviamente non hanno mancato di sollevare una bufera in rete e in tanti si sono scagliati anche contro Netflix per aver dato ulteriori visibilità alle due donne.

