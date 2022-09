Andrea Delogu si è sfogata via social dopo che lei e il suo fidanzato sarebbero stati rifiutati da un ristorante per via dei loro vestiti.

Dopo essersi recata in palestra Andrea Delogu avrebbe voluto provare a cenare in una trattoria che ha aperto sotto casa sua ma, con sua enorme sorpresa, ha scoperto di esser stata rifiutata dal locale per via del suo modo di vestire. “Finisco la palestra, vestita da palestra. Vado sotto casa, dove ha aperto una trattoria e volevo provarla. Vado dalla signora fuori e le chiedo se ci sono due posti per mangiare. Questa signora mi squadra, squadra la persona che era con me. Eravamo vestiti da palestra, niente di che, e ci dice che il ristorante è pieno”, ha dichiarato nelle sue stories via social.

Andrea Delogu

Andrea Delogu: lo sfogo per il dress code

Andrea Delogu ha dovuto fare i conti con una spiacevole sorpresa quando, dopo una seduta sportiva in palestra, si è recata in un ristorante e ha finito per non trovare posto a causa del dress code. A infastidire particolarmente la conduttrice sarebbe stato l’atteggiamento della proprietaria del locale che, invece di dirglielo apertamente, ha fatto finta che il posto fosse pieno di prenotazioni.

“Ma nel 2022 ancora il dress code in un locale? Eravamo vestiti normali. E soprattutto mi dici una balla? Dimmi che c’è un dress code allora, nonostante il tuo locale sia una trattoria, no che è tutto pieno. Mi ha fatto inc***zare la bugia. Ci sono rimasta male”, ha tuonato la conduttrice nelle sue stories via social. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

