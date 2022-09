Michelle Hunziker ha confermato tutta la sua emozione dopo che sua figlia, Aurora Ramazzotti, ha annunciato di essere incinta.

Michelle Hunziker sarà nonna per la prima volta: sua figlia Aurora ha confermato la notizia della sua gravidanza con un simpatico video sui social in cui ha spiegato perché, nelle ultime settimane, era stata costretta a negare la notizia (non aveva superato il primo trimestre ma la notizia era trapelata sui giornali prima che lei potesse confermarla). “Ebbene sì, ora si può dire. Solo a scriverlo piango, vi amo”, ha scritto Michelle Hunziker nelle sue stories, svelando tutta la sua felicità.

Michelle Hunziker nonna per la prima volta

Michelle Hunziker e il suo ex marito, Eros Ramazzotti, saranno presto nonni. Nelle ultime ore infatti Aurora Ramazzotti ha confermato il rumor diventato sempre più insistente nelle ultime settimane (dopo che Alfonso Signorini aveva lanciato lo scoop sul test di gravidanza). Per il momento Aurora e il fidanzato Goffredo Cerza hanno preferito mantenere il massimo riserbo sulla questione ma sui social hanno chiesto scusa agli amici e alle persone a loro vicine a cui, per delicatezza, finora avevano preferito negare la notizia della gravidanza.

“Volevamo scusarci con tutti gli amici a cui, nel corso di questo mese, abbiamo dovuto negare. Quando è uscita la notizia non era ancora il momento di comunicarlo pubblicamente. È andata così!”, hanno scritto i due sui social, ricevendo una valanga di messaggi di auguri da parte dei fan.

