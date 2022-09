Dayane Mello si è scagliata contro Ginevra Lamborghini, che al GF Vip ha dichiarato di essere attratta sia dalle donne che dagli uomini.

Dayane Mello non ha gradito quanto affermato da Ginevra Lamborghini nelle ultime ore al GF Vip e quindi si è scagliata contro di lei al GF Vip Party, di cui è stata ospite. In particolare Dayane non ha apprezzato la confessione fatta da Ginevra in merito ai suoi gusti sentimentali (lei stessa ha infatti ammesso di essere attratta sia dalle donne che dagli uomini).

“Ginevra ha detto che le piacciono le donne? Beh, ma a chi non piacciono? Solo ad uno scemo non piacciono le donne! Vuole fare la storiella da mondo lesbico! Anche io sono bise*suale, sono stata con uomini e con donne e lo dico senza tabù, ma arrivare lì [al Grande Fratello Vip, ndr] e giocare questa carta per prendere il pubblico lesbico lo trovo un po’ fuori luogo”, ha affermato.

Dayane Mello

Dayane Mello contro Ginevra Lamborghini

Dayane Mello, che si è resa protagonista di baci infuocati a Rosalinda Cannavò durante la sua partecipazione al GF Vip, a quanto pare non ha gradito che qualcuno le “rubasse la parte” e infatti nelle ultime ore ha tuonato contro Ginevra Lamborghini, che ha fatto il suo coming out al GF Vip. La vicenda avrà ulteriori sviluppi in futuro?

Per il momento Ginevra si trova al centro dell’attenzione generale anche per via del suo rapporto conflittuale con la più famosa sorella, Elettra Lamborghini, che ha inviato una lettera di diffida contro di lei al GF Vip. In tanti si chiedono se tra le due ci saranno ulteriori sviluppi in futuro.

