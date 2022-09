Ospite a Verissimo Rosalinda Cannavò ha svelato alcuni retroscena sulla sua vita privata e sull’anoressia.

Rosalinda Cannavò oggi è una persona diversa rispetto al passato: dopo essersi riappropriata del suo nome (e quindi della sua identità), l’attrice e modella ha deciso di archiviare per sempre le sue insicurezze e oggi sembra felice accanto al fidanzato Andrea Zenga. A Verissimo lei stessa ha confessato di quanto i condizionamenti vissuti in tv l’abbiano portata ad essere un’altra persona e a soffrire di anoressia:

“Avevo affidato la mia vita ad altre persone. Mi era stato detto che per la televisione dovevo perdere dei chili. Per questo per tantissimi anni sono sprofondata nell’anoressia, ma non mi rendevo conto. Non avevo la percezione di come fossi. Credevo a tutto quello che mi dicevano e mi lasciavo condizionare. Oltre al cambio nome sono cambiata interiormente: ho iniziato a comportarmi diversamente da come ero io, questo mi logorava dentro”, ha rivelato.

Rosalinda Cannavò: l’anoressia

Oggi Rosalinda Cannavò sembra aver finalmente ritrovato la serenità e a Verissimo lei stessa ha raccontato di sentirsi una persona centrata e più diversa rispetto al passato. A spingerla ad allontanarsi dal mondo in cui era capitata sarebbe stata la scomparsa dello sceneggiatore Teodosio Losito, vicenda per cui è in corso un processo.

“È stato un evento molto duro che mi ha svegliato da un incubo. Ho capito che dovevo allontanarmi da quel mondo che mi stava distruggendo come ha fatto con lui. Dopo la sua morte ho fatto un viaggio a Lourdes per ritrovare la fede che avevo perso nel corso degli anni. Oggi sento Teodosio molto vicino. Ovunque sia, lo penso ogni giorno spero che la giustizia faccia il suo corso”, ha dichiarato Rosalinda, che oggi ha ripreso in mano la sua vita anche grazie all’amore per il suo fidanzato, Andrea Zenga.

