Dopo aver annunciato la loro separazione, Wanda Nara e Mauro Icardi si sono scagliati alcune frecciatine via social.

A quanto pare i rapporti tra Wanda Nara e Mauro Icardi sono alquanto tesi e dopo aver annunciato pubblicamente la loro separazione i due si sono scagliati alcune frecciatine infuocate via social. In particolare Icardi ha publicato alcune chat avute con l’ex moglie e dove è chiaro che Wanda Nara fosse gelosa di lui (alcuni mesi fa la showgirl ha subito un tradimento da parte del calciatore con la modella Eugenia Suarez).

“Sei single, o dici di esserlo, ma sei tossica”, ha scritto Icardi in chat, e ancora: “Adesso vuoi gestire anche la mia vita anche da separati?”. Wanda Nara a sua volta ha replicato: “Perché sei una bugiardo, da sposato e da single”.

Wanda Nara e Icardi: la lite via social

La telenovela sulla fine dell’amore tra Mauro Icardi e Wanda Nara sta assumendo contorni sempre più scottanti: nelle ultime ore i due hanno pubblicato alcune chat al veleno da cui trapela chiaramente che la loro unione non sia finita nel migliore dei modi. Del resto la stessa Wanda Nara, alcuni giorni fa, ha annunciato pubblicamente di essere “fuggita” dal suo matrimonio per preservare la sua sanità mentale. Alcuni mesi fa la manager e showgirl ha subito un tradimento da parte del marito, che avrebbe avuto una liaison con la modella Eugenia Suarez.

“Sono andata via con la voglia di rimanere. Sì, fa male! Ma dovevo farlo, per la mia salute mentale. Ho dovuto essere egoista e ho scelto me stessa”, aveva fatto sapere Wanda Nara tramite social. Tra lei e Icardi ci saranno ulteriori sviluppi ora che la separazione sembra essere ufficiale?

