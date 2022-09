Alex Nuccetelli, che per primo ha presentato Francesco Totti e Ilary Blasi, è tornato a parlare di alcuni retroscena riguardanti la loro discussa separazione.

Ancora una volta Alex Nuccetelli è tornato a parlare dell’addio tra Francesco Totti e Ilary Blasi e, nelle ultime ore, ha svelato persino alcuni retroscena sulla vita intima dell’ex coppia d’oro di Roma. “Francesco è molto focoso e caliente e una volta, parecchi anni fa, mi fece questa battuta: “Ma questa torna da Milano e mi dice che ha mal di testa” ed erano solo i primi mesi di relazione, non so come hanno proseguito per altri vent’anni”, ha dichiarato il pr al programma radiofonico Turchesando.

Ilary Blasi Francesco Totti

Alex Nuccetelli: le rivelazioni intime su Ilary e Totti

Alex Nuccetelli, che per primo ha presentato Francesco Totti e Ilary Blasi oltre 20 anni fa, ha svelato alcuni retroscena inediti sulla fine della storia dei due vip che, secondo lui, si sarebbero vicendevolmente traditi più volte nel corso degli anni. Di recente Totti ha infatti confermato il suo legame con Noemi Bocchi in un’intervista al Corriere della Sera, ma ha precisato che la relazione avrebbe avuto inizio dopo la sua rottura da Ilary.

L’ex calciatore ha anche lasciato intendere che sarebbe stato tradito dalla conduttrice, mentre lei ha preferito non rompere il silenzio sulla vicenda. In tanti si chiedono che piega prenderà la questione tra i due che, secondo i rumor in circolazione, starebbero cercando di trovare un accordo grazie ai loro legali.

