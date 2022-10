Marco Bellavia ha rotto il silenzio dopo il suo ritiro dal GF Vip e si è rivolto direttamente ai suoi ex compagni d’avventura.

I concorrenti del GF Vip si sono scusati e pentiti pubblicamente per quanto accaduto tra loro e Marco Bellavia che, anche a causa del loro comportamento, ha deciso di lasciare anticipatamente il reality show. In queste ore l’ex concorrente ha inviato una lettera indirizzata ai suoi ex coinquilini, che è stata letta loro durante la diretta del reality show:

“Mi faceva una certa impressione osservarvi dall’esterno, senza essere più con voi. Voi lì tutti agghindati, pronti per la serata di gala e io nel mio letto a leccarmi le ferite di giorni dolorosi che ancora oggi faccio fatica a dimenticare. (…) Vi siete accorti tutti d’un tratto di quello che avevo provato, di quello che era successo, di quello che alcuno di voi avevano fatto, un pugno nello stomaco. Non giudico nessuno, il giudizio spetta solo a Dio e alle nostre coscienze”, ha scritto Bellavia nel suo messaggio.

Marco Bellavia

Marco Bellavia: la lettera inviata al GF Vip

Molto presto i concorrenti del GF Vip potranno avere un confronto faccia a faccia con Marco Bellavia che, in queste ore, ha voluto fargli sapere quale sia stato il suo stato d’animo prima di lasciare la Casa di Cinecittà. L’ex concorrente ha anche inviato un messaggio di speranza, facendo sapere di aver provato gratitudine nell’aver potuto mettere la sua esperienza al servizio di altre persone.

A tal proposito lo stesso Signorini ha concordato che quella da lui definita “una brutta pagina di tv” potrà essere utile se messa a servizio di chi ha sofferto di depressione e bullismo. A causa di quanto accaduto a Marco Bellavia alcuni concorrenti (e in particolare Ciacci e Ginevra Lamborghini) sono stati eliminati dal programma.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG