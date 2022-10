L’ex volto di Uomini e Donne, Giorgio Manetti, ha scagliato una frecciatina contro la dama del dating show Ida Platano.

Inaspettatamente il Gabbiano Giorgio Manetti ha avuto da ridire sul conto di Ida Platano, anche lei uno storico volto di Uomini e Donne e carissima amica della sua ex, Gemma Galgani. Secondo Manetti Ida non potrà mai prendere il posto di Gemma Galgani all’interno del programma tv: “Gemma rispetto alla sua amica è un’altra cosa. Lei ha un’altra classe e sa fare davvero il personaggio”, ha dichiarato l’ex cavaliere al magazine di Uomini e Donne.

Giorgio Manetti: la stoccata contro Ida Platano

A quanto pare Giorgio Manetti non ha in grande considerazione Ida Platano ed è arrivato persino a lodare la sua ex, Gemma Galgani, paragonando le due donne. In questa nuova edizione del dating show Gemma è finalmente tornata al centro dello studio dopo che, nella precedente edizione, il suo ruolo è stato messo in secondo piano e già in tanti pensavano che fosse in procinto di dire addio allo show. Per quanto riguarda Ida invece, di recente la dama ha avuto un ulteriore chiarimento con il suo ex, Riccardo Guarnieri, e c’è già chi si chiede se i due in futuro si riavvicineranno di nuovo. Per il momento sulla questione tutto tace e, per quanto riguarda Manetti, da diversi anni ormai è lontano dal mondo dei riflettori e sembra che di recente sia tornato single.

