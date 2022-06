Iva Zanicchi ha rivelato che sarà una delle prossime concorrenti di Ballando con le Stelle e ha fatto un avvertimento alla giudice Selvaggia Lucarelli.

Iva Zanicchi è pronta per approdare nel reality show di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle, e a Radio2 ha voluto lanciare un avvertimento a una dei temibili giudici dello show, Selvaggia Lucarelli: “Entro certi limiti, la signora Lucarelli deve fare un po’ di attenzione. Non deve esagerare Selvaggia, sennò se io mi innervosisco, sai com’è?!“, ha dichiarato la cantante.

Iva Zanicchi: l’avvertimento a Selvaggia Lucarelli

Per la gioia dei fan Iva Zanicchi ha fatto sapere che sarà tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle e, a sorpresa, ha lanciato quello che sembrerebbe essere un avvertimento verso la giudice del programma Selvaggia Lucarelli, spesso balzata agli onori delle cronache per le sue discussioni con alcuni dei volti del talent show (da Asia Argento a Alessandra Mussolini).

In tanti non vedono l’ora di sapere come se la caverà Iva Zanicchi all’interno del programma e per il momento la cantante ha fatto sapere che si esibirà senza riserve: “Ho detto a Milly di non aver nessun rispetto perché mi esibirò anche nel rock and roll“, ha confessato la cantante a Radio 2.

