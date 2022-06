Dopo Madrid sembra che anche una famosa città italiana dedicherà una piazza alla compianta showgirl Raffaella Carrà.

Raffaella Carrà è scomparsa lo scorso 5 luglio a causa di un tumore ai polmoni e, a seguito della sua scomparsa, Madrid ha dedicato una piazza alla celebre showgirl. In molti si sono lamentati perché l’Italia non ha ancora preso simili iniziative, ma a quanto pare una famosa città italiana starebbe ora valutando di omaggiare allo stesso modo la showgirl. A Roma infatti il sindaco Gualtieri e l’assessore alla cultura Miguel Gotor hanno fatto sapere che l’idea di titolare una piazza al celebre volto tv sarebbe già stata presa in considerazione.

Raffaella Carrà: una piazza a suo nome a Roma

Secondo indiscrezioni si starebbe valutando di titolare una piazza a nome di Raffaella Carrà, la celebre showgirl e conduttrice scomparsa il 5 luglio 2021 dopo aver lottato contro un cancro (che ha preferito tenere segreto fino alla fine). In Spagna, e per la precisione a Madrid, già una piazza è stata dedicata alla conduttrice che è considerata dal pubblico spagnolo come una vera e propria icona. In tanti si chiedono se il sindaco Gualtieri approverà la proposta per la toponomastica e quale sarà la piazza dedicata alla celebre conduttrice tv.

