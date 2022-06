La dama Ida Platano si è sfogata contro alcuni leoni da tastiera che sarebbero arrivati ad augurarle la morte.

Ida Platano è stata, nel bene e nel male, una delle protagoniste indiscusse dell’ultima stagione di Uomini e Donne. Nelle ultime ore sui social la dama bresciana ha dovuto fare i conti con alcuni commenti al veleno degli haters e in particolare contro un utente che le ha augurato la morte. “Ginetta piffero (questo il nome fake), io non so chi ci sia dietro questo account, se un uomo o una donna, ma cosa mangiate la mattina? Veleno! Questa cattiveria di augurare la morte non si può sentire, fatevi un esame di coscienza. Aiuto! Se a te non importa che domani non ci sono, importa a mio figlio e a tutte le persone che mi voglio bene e alla mia famiglia. Adios!”, ha tuonato Ida contro i messaggi ricevuti.

Ida Platano: lo sfogo contro gli haters

In tanti sui social hanno preso di mira Ida Platano dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne e per questo nelle ultime ore la dama si è vista costretta a replicare contro alcuni commenti al veleno apparsi sul suo profilo.

“L’unica persona a cui devo chiedere scusa sono soltanto io. Per non essermi amata come meritavo, per non essersi messa spesso come priorità”, ha anche scritto Ida che, nel frattempo, ha preferito non parlare più della sua storia contro Riccardo Guarnieri (naufragata di nuovo a Uomini e Donne dopo un semplice invito a cena). In uno dei messaggi shock apparsi sul suo profilo Instagram era scritto: “Guida senza fare video che se muori tu non importa niente a nessuno, ma magari fai danno ad altri e allora ti dovresti davvero ammazzare“.

