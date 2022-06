Sui social sono circolate immagini che ritraggono Soleil Sorge al mare con un uomo, che potrebbe essere Carlo Domingo.

Soleil Sorge non ha ancora ufficializzato la sua storia d’amore con l’imprenditore Carlo Domingo ma nei giorni scorsi avrebbe trascorso con un uomo misterioso – forse proprio lui – una giornata di relax al mare. Alcune immagini circolate sui social ritratggono l’influencer in acqua, mentre fa il bagno proprio con il suopartner, ma sulla questione al momento non è dato sapere di più.

Soleil Sorge

Soleil Sorge al mare con un uomo: i dettagli

Alcune immagini condivise da Deianira Marzano sui social ritraggono l’influencer Soleil Sorge al mare con un uomo misterioso e che, secondo indiscrezioni, potrebbe essere il suo fidanzato segreto, Carlo Domingo. Da mesi si vocifera che l’influencer abbia intrapreso una liaison con l’imprenditore – di cui non si sa praticamente nulla – ma Soleil ha deciso di proteggere gelosamente la sua privacy.

“In un mondo in cui tutti sono interessati a creare love story, io sono interessata a metterla da parte e tenerla in privato come è giusto che sia”, ha confessato l’infleuncer a Fanpage. Prima o poi si deciderà a uscire allo scoperto con la sua nuova fiamma? In tanti tra i fan sono impazienti di saperne di più, specie visto che i due – stando a quanto confessato dalla stessa Soleil – si frequenterebbero da prima che lei entrasse al GF Vip 6.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG