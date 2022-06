Alba Parietti ha denunciato via social il furto da lei subito nel suo appartamento a Milano e ha svelato perché ha deciso di non denunciare.

Alba Parietti ha subito l’ennesimo furto nella sua casa a Milano ma, nonostante questo, ha deciso di non sporgere denuncia. L’attrice ha svelato via social che le sarebbero stati rubati oggetti e abiti di pregio, tra cui alcuni pezzi unici di inestimabile valore:

“Ho provato una certa rabbia, nello scoprire che erano stati portati via i pezzi più importanti, ho pensato anche di fare denuncia, poi, mi sono resa conto che ogni volta che pensavo di andare a farlo mi saliva la rabbia. Perché i furti sono stati ripetuti nel tempo, sono stati presi i pezzi di abbigliamento più importanti’, ha dichiarato, e ancora: ‘Perdono per essere perdonata, per tutto ciò che la vita mi ha dato. Denunciare , la persona o le persone che penso possono essere state, significa, rinunciare anche per pochi minuti, allo Stato di grazia, di serenità , che vivo. Lascio, a chi mi ha privato di oggetti, ricordi, abiti la soddisfazione di indossarli pur non essendo loro“, ha affermato la showgirl.

Alba Parietti

Alba Parietti: il furto

Attraverso alcune stories via social Alba Parietti ha fatto sapere di esser stata vittima dell’ennesimo furto nonostante nella sua casa sia stato presente un sistema d’allarme e oltre 10 telecamere. La showgirl e opinionista, a sorpresa, ha anche svelato di non essere intenzionata a sporgere denuncia.

Da alcuni mesi Alba Parietti ha ritrovato l’amore al fianco del compagno Fabio Adami, con cui è da poco andata a convivere. A quanto pare la Parietti è più serena e felice che mai accanto al suo nuovo amore e la vicenda del furto avrebbe solo temporaneamente interrotto quello che lei stessa ha definito il suo “stato di grazia”.

