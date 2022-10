Attraverso un post via social Sara Manfuso si è sfogata per le ultime vicende che l’hanno vista protagonista al GF Vip.

Sara Manfuso è stata cacciata dal GF Vip dopo aver avuto un’accesa lite con Giovanni Ciacci e con Alfonso Signorini. L’ex concorrente ha accusato il costumista di averle toccato il sedere e di aver ironizzato su una presunta molestia, ferendo profondamente lei che in passato è stata vittima proprio di un abuso.

“Io sono stata vittima di violenza a diciassette anni e l’ironia sul tema riacutizza un dolore mai davvero superato. Un problema mio? Colpa degli altri? Ho riso alla sua frase nella casa non perché fossi connivente, ma perché provavo imbarazzo e umiliazione. Non volevo che il mio passato – che pure sarei stata disposta a raccontare secondo i miei tempi e modi – emergesse in una maniera tanto ignobile e ho provato ancora una volta vergogna, preferendo tacere“, ha precisato nel suo sfogo via social Sara Manfuso.

Sara Manfuso e il caso Ciacci al GF Vip

Sara Manfuso è stata mandata via dallo studio del GF Vip dopo che ha lasciato intendere di esser stata ferita e umiliata dal comportamento di Giovanni Ciacci nei suoi confronti (il costumista per sbaglio le aveva toccato il sedere e aveva ironizzato sul simulare un’ipotetica molestia). In tanti – come del resto lo stesso Signorini – hanno fatto notare alla Manfuso che, dopo quanto accaduto, lei si fosse messa a ridere, cosa che lei sostiene di aver fatto per imbarazzo. Al momento anche lo sfogo dell’ex concorrente non sembra aver convinto i suoi fan dei social e in tanti le hanno chiesto spiegazioni sul perché del suo comportamento.

“Se non ti sei sentita tutelata dalla produzione del GFVip che non ti avrebbe chiesto come stessi dopo lo sketch con Giovanni Ciacci, perché non lo hai fatto presente a Signorini o alla produzione? Cioè, se non ci fosse stato lo scandalo Bellavia tu saresti rimasta in casa senza problemi e questo tuo disagio nessuno lo avrebbe saputo?”, ha scritto qualcuno tra gli utenti sui social. La questione avrà ulteriori sviluppi?

