Paolo Bonolis ha annunciato che diventerà nonno per la seconda volta: suo figlio Stefano diventerà preso papà.

A Verissimo Paolo Bonolis ha annunciato che avrà un secondo nipotino, il cui nome sarà Sebastian. Suo figlio Stefano (avuto insieme all’ex moglie Diane Zoeller) aspetta il primo figlio insieme alla moglie Candice. Il primo nipote del conduttore è Teodor, figlio della sua primogenita Martina (anche lei avuta insieme alla Zoeller, psicoterapeuta statunitense). A Verissimo Bonolis ha svelato tutta la sua gioia annunciando: “Sono contento. Stefano è felicissimo come lo è stata l’altra volta Martina. Di conseguenza contenti loro contenti tutti. E’ una cosa bella quella che sta succedendo. In me è più una gioia da felicità paterna che da nonno…”.

Paolo Bonolis nonno per la seconda volta

La famiglia Bonolis si sta allargando: i due figli maggiori del conduttore lo hanno reso nonno e lui sembra esserne più felice che mai. Stefano e Martina Bonolis abitano entrambi negli Stati Uniti, ma Paolo Bonolis fa loro visita ogni volta che può e non vede l’ora di trascorrere del tempo anche con i suoi nipotini. Il conduttore ha avuto anche altri tre figli insieme alla sua seconda moglie, Sonia Bruganelli, con cui da alcuni mesi si vocifera che sia in atto una crisi. I due hanno ammesso di vivere in case separate (seppure adiacenti) e la questione ha sollevato una marea di dubbi e indiscrezioni in rete.

