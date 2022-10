Ginevra Lamborghini ha svelato via social di aver provato a contattare Marco Bellavia dopo quanto accaduto al GF Vip.

Dopo la bufera da cui è stata travolta per il suo comportamento nei confronti di Marco Bellavia, Ginevra Lamborghini ha fatto sapere di aver provato a contattare l’ex concorrente senza però ottenere il risultato sperato. Nei giorni scorsi Ginevra, che si è scusata pubblicamente, avrebbe ricevuto anche insulti e minacce per via del suo comportamento.

“Non vi nego che in questi giorni ho cercato di contattare Marco. Non ho ancora ricevuto risposta ma è del tutto comprensibile. La mia speranza è quella di poterlo incontrare dal vivo, poterlo abbracciare e stargli vicina in questo brutto momento che sta attraversando”, ha svelato nelle sue stories.

Ginevra Lamborghini

Ginevra Lamborghini: il messaggio a Marco Bellavia

Dopo l’intervento via social di sua madre, Luisa Peterlongo, anche Ginevra Lamborghini ha fatto sapere di aver cercato un chiarimento con Marco Bellavia, che però non c’è stato. Secondo indiscrezioni l’ex concorrente dovrebbe avere presto un faccia a faccia con i suoi ex coinquilini del GF Vip e chissà, forse accetterà di parlare anche con Ginevra.

L’ereditiera nel frattempo avrebbe ricevuto insulti e minacce a mezzo social e sua madre è intervenuta pubblicamente in sua difesa.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG