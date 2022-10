Alena Seredova ha confessato alcuni retroscena sul suo rapporto con il suo celebre ex marito, Gigi Buffon.

Alena Seredova è stata spesso lodata dal pubblico per il modo in cui ha gestito la sua separazione da Gigi Buffon a seguito del tradimento da lei subito. La modella ha specificato che i rapporti col suo ex marito sarebbero civili ma ha anche specificato che non si considererebbero una famiglia allargata.

“Io sono sempre stata una persona civile, non ho mai fatto scenate, tanto per me un bicchiere quando è rotto, è rotto. Ma anche se è rotto, non vuol dire che non possa avere un rapporto civile con lui, per di più visto che è il papà di due ragazzi meravigliosi”, ha dichiarato a Oggi la modella, che oggi ha ritrovato la felicità accanto a Alessandro Nasi.

Alena Seredova

Alena Seredova e Buffon: la rottura

Alena Seredova ha messo fine al suo matrimonio con Gigi Buffon dopo aver scoperto il tradimento di lui con Ilaria D’Amico. Nel corso degli anni la Seredova è riuscita a trovare di nuovo la stabilità accanto a Alessandro Nasi, con cui nel 2020 ha avuto la sua terza figlia, Vivienne Charlotte.

Con la coppia abitano anche i due figli che Alena Seredova ha avuto con Buffon, David Lee e Louis Thomas, e che finora sono rimasti l’unico motivo di contatto tra i due, che per il loro bene hanno sempre mantenuto rapporti civili. “Io la non chiamo famiglia “allargata”, ma soltanto famiglia. Funziona, è splendida e sono tutti sorridenti”, ha dichiarato a Oggi la modella che oggi sembra essere orgogliosa della sua ritrovata serenità familiare.

