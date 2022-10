Belen Rodriguez si è sfogata via social contro un non meglio precisato “qualcuno” che molti credono essere il suo ex, Antonino Spinalbese.

Antonino Spinalbese è uno dei concorrenti del GF Vip 7 e, benché finora abbia evitato il più possibile di parlare della sua ex, Belen Rodriguez, nelle ultime ore si vocifera possa aver scatenato l’ira della showgirl. Infatti, attraverso i social, Belen si è sfogata contro un misterioso “qualcuno” a cui ha tuonato: “Forse dovrei ogni tanto prendere delle “lezioni lessicali”, così mi è stato detto…ma il vaff**** (che si capisce molto facilmente) quando le cose “qualcuno” le racconta diversamente per i suoi comodi credo sia dovuto e parecchio chiaro, tra l’altro la mia metafora preferita! Buona notte alle persone che hanno il coraggio di cercare un dialogo per costruire, non per distruggere!”.

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez furiosa con Antonino: l’indiscrezione

Belen se l’è presa con Antonino Spinalbese per qualcosa da lui affermato al GF Vip? L’indiscrezione sta facendo il giro della rete ma per ora resta senza conferma. Antonino più volte nella casa del GF Vip è stato “censurato” dalla regia anche solo quando ha fatto il nome della sua celebre ex e in tanti si chiedono se sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari.

Secondo indiscrezioni Belen e l’hair stylist non si sarebbero lasciati nel migliore dei modi e lei non avrebbe apprezzato in particolar modo la decisione di lui di recarsi al reality show. In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi visto che i due, oltretutto, condividono l’amore per la figlia Luna Marì.

