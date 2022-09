Al GF Vip Antonino Spinalbese si è sfogato dopo che più volte gli sono state fatte domande sulla sua ex, Belen Rodriguez.

Antonino Spinalbese ha evitato accuratamente – a suo dire per rispetto – di parlare di Belen Rodriguez durante la sua esperienza al GF Vip, ma più volte il conduttore Alfonso Signorini ha fatto in modo che lui citasse la sua ex o fosse costretto a rispondere ad alcune domande su di lei. In merito alla questione Antonino si è sfogato con Ginevra Lamborghini, a cui ha detto:

“Anche con me in puntata, ma che senso ha avuto parlare di lei? Non ha senso. Perché lei adesso è fidanzata e lo sanno tutti. E già significa metterla in difficoltà. Anche se noi non stiamo insieme, ma parlandone significa metterla in difficoltà. A me dà fastidio questa roba. Se io voglio metterla in difficoltà vado da lei e posso metterla in difficoltà. Ma una cosa a tu per tu. Non lo faccio in televisione. Se avete notato io non la nomino mai per nome. Io posso anche discuterci dalla mattina alla sera, ma non parlo di lei qui. Io le porto tanto rispetto.”

Antonino Spinalbese: lo sfogo su Belen al GF Vip

Antonino Spinalbese è stato chiamato come concorrente al GF Vip anche per via della sua passata storia con Belen Rodriguez e ovviamente il pubblico televisivo è curioso di sapere se, durante la sua partecipazione al programma, emergeranno dettagli o retroscena sulla sua storia con la bella argentina, naufragata dopo appena un anno (e due mesi dopo la nascita della figlia Luna Marì). Antonino a quanto pare non è intenzionato a entrare nel merito della questione e in tanti si chiedono se Signorini riuscirà a estorcergli altre indiscrezioni in merito alla sua storia con Belen.

