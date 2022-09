Si è spento a 56 anni Bruno Arena del duo i Fichi d’India. Sui social il collega e amico Max Cavallari gli ha dedicato il suo messaggio d’addio.

In tanti in queste ore stanno dedicando i loro messaggi carichi di cordoglio a Bruno Arena, il celebre attore e cabarettista che con l’amico Max Cavallari aveva formato il duo Fichi d’India. In queste ore lo stesso Cavallari ha voluto dedicare un pensiero all’amico scomparso e in un suo post sui social ha scritto: “Ciao pagliaccio mio, prendi la valigia con le parrucche, è ora di far ridere lassù… Ti aspettano i grandi. Ti amerò per sempre”.

Bruno Arena è morto

Dopo il terribile aneurisma da cui era stato colpito nel 2013, Bruno Arena non si è mai completamente ripreso e questa mattina, 28 settembre 2022, suo figlio Gianluca ne ha annunciato la scomparsa con una story via social. In tanti tra fan, amici e colleghi hanno condiviso messaggi carichi di cordoglio per la scomparsa del comico e cabarettista reso celebre dal duo Fichi d’India insieme all’amico Max Cavallari.

Il figlio Gianluca, che gli è rimasto accanto in questi difficili anni seguiti alla malattia, ha scritto sui social: “Non ero pronto… ma tanto non lo sarei mai stato – ha scritto -. Buon viaggio papà… lasci un vuoto immenso”.

