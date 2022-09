Milly Carlucci ha rotto il silenzio su quali sarebbero i rapporti oggi tra lei e l’ex volto di Ballando con le Stelle, Raimondo Todaro.

A Rolling Stone Milly Carlucci ha svelato alcuni retroscena sul suo rapporto con Raimondo Todaro con cui, a quanto pare, non avrebbe più avuto contatti dopo il suo addio a Ballando con le Stelle. All’epoca dei fatti la conduttrice e il ballerino avevano avuto un accesso botta e risposta via social e lei aveva fatto sapere di non aver gradito le modalità con cui Todaro avesse deciso di dire addio al suo storico programma tv. “Non c’è da chiarire. Ci siamo sentiti all’epoca e basta. Se ci dovessimo incontrare ci abbracceremo, perché amo tutte le persone passate per questo programma. Gli voglio bene, è un bravo ragazzo. Anche se non ci siamo sentiti non c’è alcun attrito”, ha affermato Milly Carlucci.

Milly Carlucci: il rapporto con Todaro

A quanto pare i rapporti tra Milly Carlucci e Raimondo Todaro sarebbero pacifici ma i due non si sarebbero più sentiti dopo il discusso addio del ballerino a Ballando con le Stelle. All’epoca Milly Carlucci gli scagliò una frecciatina via social affermando che avrebbe preferito parlare con lui a quattrocchi prima di essere messa a parte della sua decisione via social. Todaro aveva replicato, e tra i due ne era nato un botta e risposta a distanza, che non aveva mancato di generare clamore. A quanto pare, nonostante le dichiarazioni rilasciate all’epoca dei fatti, oggi i rapporti tra i due sarebbero buoni.

