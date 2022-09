Cristina Quaranta è svenuta al Grande Fratello Vip ed è stata costretta a lasciare temporaneamente la casa.

In tanti si sono preoccupati per le condizioni di Cristina Quaranta che, al GF Vip, ha accusato un malore. Improvvisamente l’inquilina è svenuta e gli altri concorrenti si sono allertati e le hanno offerto i primi soccorsi. Dopo esser stata visitata dal personale medico del programma, Cristina Quaranta è potuta rientrare nella casa di Cinecittà e la produzione del programma ha fatto sapere: “Cristina Quaranta ha avuto un leggero malore. Dopo essere stata soccorsa e visitata dallo staff medico, è rientrata nella Casa del Grande Fratello Vip”.

Cristina Quaranta

Cristina Quaranta: malore al GF Vip

In tanti tra i fan e il pubblico del GF Vip si sono preoccupati per le condizioni di Cristina Quaranta, che ha accusato un improvviso malore. Fortunatamente le condizioni della concorrente sarebbero buone e infatti, dopo alcuni minuti d’assenza, è potuta tornare all’interno del reality show. I suoi coinquilini l’hanno accolta a braccia aperte e le hanno chiesto subito delucidazioni sul suo stato di salute.

Durante il malore di Cristina Quaranta al GF Vip la regia ha prontamente cambiato inquadratura per non mostrare immagini scioccanti al pubblico televisivo ma in tanti avevano manifestato la loro preoccupazione via social dopo aver appreso quanto fosse accaduto alla showgirl e conduttrice.

