A La Vita in Diretta Paola Ferrari ha sganciato alcune indiscrezioni inattese sull’affaire Totti-Ilary Blasi.

Per la prima volta a La Vita in Diretta Paola Ferrari ha ammesso di essere a conoscenza che la crisi di Ilary Blasi e Totti, sfociata nell’annuncio di separazione, sarebbe iniziata 5 anni fa, in un momento particolarmente complesso per la vita dell’ex calciatore.

“Ho visto alcuni momenti. Tutto nasce quando lui lascia il calcio. Lui che ha vissuto un momento molto complicato doveva andare a Miami a giocare con Nesta, lo aveva detto anche ai figli. In qualche modo poi è stata lei ha voluto restare in Italia, perché lei tiene molto al suo lavoro, e fa bene perché è giusto, ma non gli ha lasciato spazio quello spazio in quel momento diffciile per lui. Lei è andata avanti in modo egoistico, ma anche corretto, ma andando avanti per la sua strada. Lì c’è stato l’inizio della rottura”, ha affermato Paola Ferrari, che si è detta certa delle sue affermazioni.

Francesco Totti Ilary Blasi

Paola Ferrari: lo scoop su Totti e Ilary Blasi

A luglio 2022 Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato la loro separazione, che nei mesi precedenti avevano (senza troppa convinzione) smentito a favore delle telecamere. Paola Ferrari è intervenuta a La Vita in Diretta affermando persino che la crisi tra i due sarebbe iniziata ben 5 anni fa, in un momento particolarmente complesso e delicato per la vita dell’ex calciatore.

Sulla questione al momento non vi sono conferme, ma sono in tanti a sostenere che la crisi tra Totti e Ilary abbia avuto inizio ben prima che uscissero le prime foto di lui in compagnia di Noemi Bocchi (lo scorso febbraio). Per adesso sulla questione non sono emersi ulteriori dettagli e in tanti si chiedono se prima o poi Ilary si recherà in tv per svelare ulteriori retroscena.

