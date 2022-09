Dopo esser stata più volte tirata in ballo da sua sorella Ginevra al GF Vip, Elettra Lamborghini ha replicato via social.

Elettra Lamborghini ha deciso di replicare contro sua sorella Ginevra, che più volte al GF Vip ha parlato del loro litigio affermando di non aver avuto da lei alcuna spiegazione o la possibilità di un chiarimento. L’ereditiera ha precisato che non si recherà in tv per rispondere a sua sorella (con cui sembra che non parli dal 2018) e ha smentito alcune questioni, come quella di aver ricevuto da lei una lettera di scuse:

“Non parlerò ulteriormente di questo teatrino. Lavoro in televisione da anni e non penso che sia il luogo dove parlarne, tutto il resto è gossip… o in questo caso uno spettacolo triste. (…) Detto ciò, tra le altre bugie, non ho mai ricevuto alcuna lettera personale da parte sua, oltre a quella che ha inviato al mio legale in risposta alla mia prima diffida…ma se l’avessi ricevuta l’avrei sicuramente letta. I modi sono sempre stati altri, forse ragione per la quale ad oggi non ci sia stato alcun chiarimento. Non ho più niente da dire riguardo alla questione, dormite tranquilli se pensate che andrò li a fare dello show”, ha scritto in una story via social.

Elettra Lamborghini ha deciso di rispondere personalmente a sua sorella Ginevra, che nei giorni scorsi ha più volte parlato di lei e della loro lite al GF Vip. A quanto pare l’ereditiera e cantante aveva già diffamato sua sorella alcuni mesi fa affinché non parlasse di lei al reality show e, dopo quanto accaduto nelle scorse puntate, le avrebbe inviato una seconda lettera di diffida. Per adesso non è dato sapere quale sarà la reazione di Ginevra quando verrà messa a parte delle parole di sua sorella Elettra su di lei e in tanti tra i fan del reality show sono impazienti di saperne di più.

