Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi hanno deciso di lasciarsi e lo hanno annunciato con un comunicato pubblico. Da tempo si parlava di una presunta crisi tra i due, che erano convolati a nozze nel 2014. “Io e Paolo abbiamo deciso di lasciarci. La fine del nostro matrimonio però non significherà la fine della nostra famiglia, che continuerà ad esistere. I miei figli e Paolo proseguiranno il loro immutato rapporto di amore e affetto che abbiamo costruito in questi anni”, ha fatto sapere Alessia Marcuzzi nel suo comunicato condiviso via social.

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi si sono lasciati

Alla lunga lista di coppie vip scoppiate nel 2022 si è aggiunta anche quella formata da Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi. Finora i due avevano sempre smentito le voci in merito a una loro presunta crisi e la conduttrice aveva anche affermato di ritenere Paolo il suo “amore della maturità”.

“Non è un rapporto perfetto, forse, come è normale che sia. Non senza problemi, non senza alti e bassi come per tutti i comuni mortali. Con una certezza però: la volontà di continuare insieme il proprio percorso”, aveva dichiarato a Oggi Alessia Marcuzzi smentendo uno degli ultimi scoop sulla sua crisi col marito. I due non hanno avuto figli e, al momento, hanno preferito non svelare i motivi che li hanno portati alla decisione di dirsi addio.

