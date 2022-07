La conduttrice Alessia Marcuzzi ha rotto il silenzio sulla sua presunta crisi con il marito, Paolo Calabresi Marconi.

Nell’ultimo anno si è parlato spesso di una presunta crisi tra Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi Marconi, e si è vociferato anche di un presunto tradimento della showgirl con il ballerino Stefano De Martino. In un’intervista a Oggi la conduttrice ha confermato di aver vissuto alti e bassi con suo marito, ma ha anche precisato che questi momenti sarebbero comuni a tutte le coppie. “Chi non vive alti e bassi in un rapporto di coppia? Paolo è il mio sostegno e un punto di riferimento anche per i miei figli. Ma agli equilibri finti e comodi io non ci credo. L’amore è dialettica, ma anche silenzi e urla”, ha dichiarato la conduttrice.

Alessia Marcuzzi: il rapporto col marito

Alessia Marcuzzi sarà presto di nuovo in tv con il format da lei ideato, Boomerissima, che andrà in onda su Rai1. In un’intervista a Oggi la conduttrice ha messo a tacere i rumor che la volevano in crisi con suo marito e ha anche precisato che il suo addio a Mediaset non sarebbe avvenuto in un clima di tensione come da molti affermato.

“Mediaset mi ha affidato programmi importanti, ma i rapporti professionali sono come quelli affettivi: evolvono”, ha precisato la conduttrice, e ancora: “È normale e umano prendersi un momento per sé quando non ci si riconosce più nei progetti che ti vengono proposti. Ma chi ci vuole vedere un tradimento, una rottura, sbaglia”. Tutto scorrerebbe dunque liscio come l’olio nella vita di Alessia Marcuzzi, e in tanti non vedono l’ora di vederla di nuovo in tv.

