Totti, Ilary Blasi e Noemi Bocchi erano nello stesso locale e a pochi metri di distanza poco prima che scoppiasse la crisi.

Il 23 ottobre 2021 Ilary Blasi, Francesco Totti e Noemi Bocchi (quella che per molti sarebbe la nuova presunta fiamma dell’ex capitano) sarebbero stati avvistati nello stesso locale di Roma – “La Villa”, di proprietà di Andrea Battistelli di Temptation Island – e per di più a pochi metri di distanza. Secondo indiscrezioni l’ex capitano aveva già conosciuto la Bocchi sul campo da padel e per cui risulta difficile credere in una coincidenza.

Ilary Blasi

Ilary Blasi, Totti e Noemi nello stesso locale

Il 23 ottobre 2021, 4 mesi prima dunque che esplodesse il gossip in merito al loro presunto addio (inizialmente smentito), Ilary Blasi e Francesco Totti hanno trascorso una serata in compagnia di amici (era presente anche Alex Nuccetelli) in un locale nel cuore di Monteverde, a Roma.

A pochi metri di distanza dalla celebre coppia (che l’11 luglio ha annunciato la separazione dopo 20 anni insieme) era presente anche Noemi Bocchi, la donna che secondo indiscrezioni sarebbe la nuova fiamma dell’ex capitano. Lo scoop è stato reso noto – con tanto di foto – da Alberto Dandolo, e in tanti si chiedono come stiano davvero le cose. Possibile che i tre si trovassero nello stesso locale per una pura coincidenza?

