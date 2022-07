A un mese dalla fine dell’Isola dei Famosi, Mercedesz Henger ha confessato come starebbero oggi le cose tra lei e Edoardo Tavassi.

Durante l’esperienza vissuta in Honduras sembrava che Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi fossero destinati a vivere un’intensa storia d’amore al di fuori del reality show, ma invece le cose non sono andate affatto così. Nelle ultime ore attraverso le sue stories via social, Mercedesz ha svelato che lei e Edoardo si sentirebbero di tanto in tanto ma ha anche aggiunto che sarebbero presi da altre cose. “Purtroppo io adesso ho altro a cui pensare (ciò non significa come mi accusate voi che “non mi interessa Edo”, anzi.. ma semplicemente che per il momento abbiamo entrambi altre cose per la testa). Mai dire mai, se ci sarà qualcosa da dire saremo i primi a dirvela. Come abbiamo fatto fino ad ora. Gli voglio un bene che neanche sapete, e spero che qualsiasi cosa succeda tra noi lui ottenga tutto quello che desidera”, ha dichiarato.

Mecedesz Henger: i rapporti con Edoardo Tavassi

Dopo l’Isola dei Famosi, Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi si sarebbero sentiti telefonicamente e avrebbero chiarito alcune delle loro incomprensioni. A quanto pare però l’influencer e il fratello di Guendalina Tavassi avrebbero deciso, almeno per il momento, di non riprendere il discorso interrotto in Honduras. In tanti si chiedono se tra i due prima o poi sboccerà qualcosa di più che una semplice amicizia, ma per adesso Mercedesz ha confessato di volersi dedicare ad altro.

