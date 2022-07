Dopo la fidanzata Emy Buono anche Denis Dosio ha deciso di replicare pubblicamente contro Paola Di Benedetto.

Nelle scorse ore Paola Di Benedetto ha parlato di Denis Dosio in una diretta via social, affermando che secondo lei lui dovesse essere “rinchiuso in un manicomio” per via dei suoi video su OnlyFans. Contro la modella aveva replicato la fidanzata di Dosio, Emy Buono, e adesso anche lo stesso ex gieffino, che ha dichiarato:

“Oddio ma parli proprio di me Paolina? Quale onore mi porta a ricevere insulti diffamatori da parte tua? proprio da te? Tu che nutrivi tanta mia stima. Lanciavi quei bellissimi messaggi social sui tuoi profili. Cercavi di trasmettere valori ai milioni di fan che hai. Se la memoria non mi inganna l’ultimo diceva di dimenticarci dei filtri per poterci accettare così come siamo, perché là fuori non ci può essere nessuno che ci dica che non siamo bellissimi. E invece qualcuno che ci dice che saremmo da rinchiudere in manicomio va bene. Quindi dire questo è possibile e giusto?”, ha tuonato via social, e ancora: “E non fraintendermi. Ho apprezzato particolarmente la tua coerenza. Hai detto ai tuoi fan di mostrarsi senza filtri e l’hai fatto tu stessa in diretta. Hai dato l’opportunità a noi da casa di vedere la Paola Di Benedetto vera e reale senza filtri. E personalmente ho notato che sei davvero povera umanamente”.

Denis Dosio non ha digerito quanto affermato da Paola Di Benedetto nei suoi confronti e, via social, ha deciso di replicare contro l’influencer ed ex vincitrice del GF Vip. Nelle scorse ore anche la fidanzata di Dosio, Emy Buono, si era scagliata pubblicamente contro la Di Benedetto affermando che fosse solo in cerca di “visibilità” e che ormai il pubblico social avesse dimenticato chi è. La questione avrà ulteriori sviluppi?

