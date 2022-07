Secondo indiscrezioni Francesco Totti sarebbe pronto a parlare dopo gli ultimi scoop riguardanti la sua separazione da Ilary Blasi.

Nelle ultime ore il settimanale Chi ha diffuso uno scoop secondo cui sarebbe stata la piccola Isabel a “tradire” il padre Francesco Totti rivelando a Ilary Blasi di aver conosciuto i figli di Noemi Bocchi. La showgirl avrebbe quindi assoldato un investigatore privato, che gli avrebbe permesso di scoprire il tradimento. Totti, appresi gli ultimi gossip su di lui, sarebbe andato su tutte le furie e – secondo il Corriere – sarebbe pronto a rompere il silenzio.

Totti: lo scoop sulla figlia Isabel

Francesco Totti sarebbe pronto a rompere il silenzio per mettere a tacere i rumor riguardanti il suo addio a Ilary Blasi e soprattutto quelli riguardanti sua figlia, la piccola Isabel, che secondo Chi avrebbe detto alla madre di aver conosciuto i figli di Noemi Bocchi (nuova presunta fiamma dell’ex capitano). Ilary Blasi per ora non ha commentato la questione e nelle settimane che hanno seguito il suo annuncio d’addio al marito si è spesso mostrata in vacanza in compagnia dei figli. Francesco Totti romperà davvero il silenzio in merito alla questione? In tanti, tra i fan dei social, sperano ancora che lui e Ilary annuncino il loro ritorno di fiamma.

