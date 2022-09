Secondo indiscrezioni dopo la rottura da Massimiliano Allegri Ambra Angiolini avrebbe trovato un nuovo amore.

Il settimanale Diva e Donna ha sorpreso Ambra Angiolini mentre si scambiava tenerezze e abbracci con il collega attore Francesco Scianna e, secondo la rivista, i due avrebbero trascorso una notte bollente insieme. Sulla questione al momento no vi sono conferme e in tanti tra i fan dei due sperano di saperne presto di più. Per Ambra Angiolini potrebbe trattarsi della prima, importante liaison dopo la dolorosa fine della sua storia con Massimiliano Allegri.

Ambra Angiolini e Francesco Scianna insieme

Ambra Angiolini e Francesco Scianna stanno insieme? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente dopo che Diva e Donna ha paparazzato i due attori insieme ma, al momento, non vi sono conferme in merito.

Ambra Angiolini ha cercato di mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata dopo la dolorosa fine della sua relazione con Massimiliano Allegri, naufragata – secondo i rumor in circolazione – per un tradimento da parte dell’allenatore. La storia tra i due sembrava essere salda e importante e infatti da tempo si vociferava che sarebbero presto convolati a nozze. La conduttrice riuscirà finalmente a trovare la persona giusta per lei? I suoi fan sperano di saperne presto di più.

