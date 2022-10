Elena Santarelli è stata scambiata da un gruppo di ciclisti per Chiara Ferragni. La gag, finita sui social, ha fatto divertire i suoi fan.

Mentre si trovava a Siena in compagnia della famiglia, Elena Santarelli è stata confusa da un gruppo di ciclisti per Chiara Ferragni. La showgirl, ironica, ha allora iniziato a fornire ai ciclisti alcuni suggerimenti sulla sua identità. “Vi ho detto faccio tanta plin plin”, ha detto citando un famoso spot pubblicitario di cui è protagonista.

Elena Santarelli

Elena Santarelli scambiata per Chiara Ferragni

Nelle ultime ore Elena Santarelli ha “dato spettacolo” nelle sue stories, facendo divertire i suoi fan con l’ultima gag che l’ha vista protagonista. Dopo esser stata scambiata da alcuni ciclisti per Chiara Ferragni, la Santarelli ha citato il famoso spot dell’Acqua Rocchetta e questa volta è stata scambiata per Miss Italia. “Non ho mai partecipato a Miss Italia”, ha precisato la showgirl, che è tornata a insistere: “Ho un cognome un po’ “santo”…”, ha detto, e subito è stata scambiata per Lory Del Santo.

“Nooo, Lory Del Santo no! Anche perché siamo molto diverse”, ha dichiarato divertita la showgirl che, alla fine, è riuscita a farsi “riconoscere” dal gruppo di ciclisti incontrato durante il weekend trascorso con la sua famiglia.

