Dall’inizio del 2022 Belen e Stefano De Martino hanno ricominciato a frequentarsi e proprio di recente la showgirl ha confessato la sua ammirazione per il ballerino, che ha accettato di stare al suo fianco nonostante lei abbia avuto una figlia (Luna Marì) insieme a un altro uomo dopo la loro separazione. Stefano, da sempre molto riservato, ha confessato a Vanity Fair che lui e la showgirl sarebbero riusciti a ritrovare la stabilità e una nuova normalità, vissuta accanto al figlio Santiago e alla figlia piccola di lei.

“Santi è quello che decide cosa vedere in casa – confessa ancora – noi ci adeguiamo a lui. La cosa bella è che siamo passati dai cartoni a Stranger Things. È grande, i nostri interessi si stanno incontrando, e questa cosa è divertente”, ha dichiarato il ballerino.

Stefano De Martino: la confessione su Santiago

Oggi sembra che Stefano De Martino sia riuscito a ritrovare la serenità accanto all’ex moglie, Belen Rodriguez, e ai loro due figli. Il ballerino si occupa anche di Luna Marì, la figlia che la showgirl ha avuto insieme ad Antonino Spinalbese (attualmente recluso nella casa del GF Vip) e che lui considera come una sorta di nipote. Dunque tutto sembra scorrere liscio per la coppia che, di fatto, è rimasta sposata in tutti questi anni (nonostante abbiano vissuto lunghi periodi da separati e abbiano avuto anche delle liaison con altre persone). In tanti si chiedono se i due un giorno avranno insieme un terzo bambino e, a giudicare da quanto confessato da Belen, sembra che il desiderio non manchi.

