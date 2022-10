Chiara Ferragni ha postato uno scatto bollente in cui è ritratta insieme al marito Fedez e non ha mancato di suscitare le reazioni degli haters.

In queste ore sui social Chiara Ferragni ha postato una foto in cui è ritratta senza veli, sdraiata sul letto, mentre suo marito Fedez è sdraiato sopra di lei e con le mani è intento a coprirle il seno. La foto ha fatto il pieno di like sui social ma in tanti hanno criticato la coppia per aver condiviso l’ennesima foto di un momento intimo sui social. “Ci sono dei bambini sui social, ma non vi vergognate“, ha tuonato un utente tra i commenti al post, mentre un altro ha aggiunto: “Volgari, siete disposti vendere anche l’anima al diavolo per i soldi“.

Chiara Ferragni e Fedez: la foto bollente

Chiara Ferragni è ormai abituata alle polemiche nei suoi confronti e l’ultima che ha interessato l’influencer è quella che vede protagonista un suo scatto in déshabillé in compagnia di suo marito Fedez. Per adesso l’influencer – che già in passato ha spesso replicato alle critiche – ha preferito non commentare l’accaduto e in tanti, sui social, si chiedono se lo farà. Proprio pochi giorni fa Chiara Ferragni era finita nell’occhio del ciclone per un look da lei sfoggiato sui social e che, secondo gli hater, sarebbe stato volgare e indecente. “Mi vesto come mi pare”, aveva replicato l’influencer più famosa d’Italia.

