Ospite a Non è l’Arena l’ex Regina delle televendite Wanna Marchi si è lamentata per via dell’esigua pensione da lei percepita.

Insieme a sua figlia Stefania Nobile, Wanna Marchi è stata protagonista dell’ultima puntata di Non è l’Arena dove, tra le altre cose, si è lamentata perché percepirebbe solamente 600 euro di pensione al mese. “Questa è l’Italia”, ha tuonato l’ex Regina delle Televendite che di recente, insieme a sua figlia, ha affermato di non essersi pentita per le truffe da lei commesse in passato.

Wanna Marchi

Wanna Marchi: la pensione

Dopo aver pagato il suo debito con la giustizia, Wanna Marchi è tornata agli onori delle cronache grazie a una docuserie sulla sua storia e prodotta da Netflix e, a seguire, per alcune dichiarazioni rilasciare con sua figlia, Stefania Nobile. Le due si sono dette desiderose di tornare in tv (magari in un reality show) e hanno suscitato aspre critiche affermando di non essere pentite per ciò che hanno commesso in passato.

Ospite del programma di Massimo Giletti, la Marchi si è lamentata per via della cifra esigua di pensione (600 euro) che le verrebbe erogata dallo Stato Italiano. Le dichiarazioni delle due, senza dubbio, non mancheranno di sollevare ulteriori polemiche.

