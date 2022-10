Samuel Peron si è scusato male e superficialmente per il suo comportamento nei confronti di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle.

A Ballando con le Stelle Samuel Peron è finito sotto accusa dopo che ha riso sentendo la Zanicchi tuonare all’indirizzo della giurata Selvaggia Lucarelli: “Tr…Grazie graziella e grazie al c…Ma vaffa…”. Interrogato sulla questione da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, Peron non ha convinto il pubblico tv rispetto al suo reale pentimento e ha finito per attirarsi contro ancora più critiche a causa delle sue “scuse a metà” rivolte alla giornalista:

“Mi dispiace magari per i toni con i quali mi sono posto nei confronti della giuria, perché ero preso dalla foga. Ma lì c’è brusio e tutto quanto, finisci la performance hai un confronto con la giuria e quindi i toni si alzano. Ma non per questo si arriva ad avere un confronto tale come quello che sta andando avanti. Se lei pensa che io abbia riso per l’epiteto che le è stato detto non ho riso per quello, ma avevo capito un’altra cosa inerente al giudizio, mi è dispiaciuto aver riso, ma io davvero avevo riso per un’altra cosa. Io so che Iva è andata subito dopo a scusarsi dopo la puntata. Per l’altra cosa è stato un botta e risposta, io non l’ho offesa”, ha affermato il ballerino.

Selvaggia Lucarelli

Samuel Peron: le scuse a Selvaggia Lucarelli

A Oggi è un altro giorno Samuel Peron ha cercato di schermirsi difronte alle accuse a lui rivolte da Selvaggia Lucarelli per aver riso difronte a quanto su di lei affermato da Iva Zanicchi nel corso dell’ultima diretta a Ballando con le Stelle. Il ballerino ha prima detto di aver capito “porca tr**a”, ha poi asserito di non aver direttamente offeso la giurata e infine ha affermato che, se la incontrerà, le darà una stretta di mano, due baci sulle guance e poi “via si riparte da capo”. Selvaggia Lucarelli affronterà il ballerino faccia a faccia nella prossima puntata del programma tv? In tanti sperano proprio di sì.

