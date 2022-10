L’ex fidanzata di Marco Bellavia, Maryanna Bosis, ha gettato pesanti ombre sul comportamento dell’ex concorrente del GF Vip.

Secondo Maryanna Bosis, ex fidanzata di Marco Bellavia, l’ex concorrente del GF Vip potrebbe aver seguito una precisa tattica nel mostrare le sue fragilità e decidere di uscire dal reality show. Stando a quanto da lei riferito a Tuomagazine.com, Bellavia le avrebbe dato questa impressione e inoltre, a suo avviso, lui conoscerebbe bene le dinamiche televisive e saprebbe cosa fare per attirare l’attenzione dei telespettatori.

“Credo proprio che ci stia marciando. Ovviamente è un mio parere, una sensazione che ho avuto forte guardandolo in tv. Magari mi sbaglio, ma nella casa ho visto un Marco diverso da come l’ho conosciuto io… (…) Chiariamoci, io non sto dicendo che lui sia un bugiardo. Ma posso solo dire a caratteri cubitali che Marco non è uno stupido e conosce molto bene le dinamiche televisive. Sa i tempi e i modi della televisione, cosa fare per piacere”, ha affermato.

Marco Bellavia

Marco Bellavia: le ipotesi dell’ex fidanzata

Dopo il suo crollo emotivo e il bullismo subito da parte degli altri concorrenti, Marco Bellavia ha lasciato la casa del GF Vip e ha ricevuto un’ondata di solidarietà. Nelle ultime settimane al reality show non si è fatto che parlare di lui e presto sembra che l’ex concorrente tornerà nella casa di Cinecittà per avere un chiarimento con gli altri volti vip del programma.

Nel frattempo, secondo la sua ex fidanzata, Bellavia avrebbe seguito una precisa strategia per attirare l’attenzione su di sé durante la sua breve permanenza all’interno del programma e in tanti si chiedono se sia vero. Secondo la sua ex fidanzata inoltre il conduttore non ha mai digerito di esser stato “fatto fuori” dalla tv ai tempi di Bim Bum Bam e non vedrebbe l’ora di ritornare a svolgere il suo lavoro.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG