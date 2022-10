Dopo il clamore suscitato dal suo addio al GF Vip e dal comportamento degli altri concorrenti, Marco Bellavia ha rotto il silenzio via social.

Stando a quanto dichiarato dal manager di Marco Bellavia, l’ex concorrente del GF Vip potrebbe presto rientrare nella casa del reality show. In queste ore lo stesso Bellavia ha rotto il silenzio sui social, ringraziando tutti coloro che gli abbiano manifestato il loro affetto durante queste settimane e facendo sapere di stare bene e di aver riordinato le proprie idee dopo il crollo avuto al GF Vip.

“Marco si sta riprendendo, ora deve pensare a sua salute. Prima di entrare stava bene, non era depresso, ha superato tutti i test attitudinali e psicologici per cui non aveva nessun problema”, ha dichiarato il suo manager ad Adnkronos.

Marco Bellavia torna al GF Vip

Secondo rumor diventati sempre più insistenti in rete, molto presto Marco Bellavia potrebbe rientrare al GF Vip. Lui stesso ha tranquillizzato i fan sulle sue condizioni e – ora che la polemica sul suo conto sembra finalmente essersi placata – in tanti si chiedono se riuscirà davvero a tornare nella Casa e a stabilire un rapporto con altre fondamenta insieme agli altri concorrenti.

Nel frattempo i vip del GF si sono scusati per il loro comportamento e sui social in tanti hanno inviato i loro messaggi d’affetto e di sostegno a Bellavia, che ha avuto un crollo psicologico durante la sua permanenza nel reality show. Per saperne di più sulle condizioni dell’ex concorrente e sul suo presunto ritorno al GF Vip non resta che attendere e in tanti tra i suoi fan sono curiosi di saperne di più.

