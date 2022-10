Sui social Andrea Delogu ha scritto una romantica dedica per il giovane modello Luigi Bruno, con cui ha ritrovato la felicità dopo l’addio a Montanari.

Andrea Delogu ha scritto sui social un romantico messaggio indirizzato a Luigi Bruno, il ragazzo con cui da circa un anno fa coppia fissa e con cui ha ritrovato la felicità dopo il addio al marito Francesco Montanari. Nonostante di solito la conduttrice sia estremamente riservata per quanto riguarda la sua vita privata, stavolta ha voluto svelare platealmente i suoi sentimenti per il ragazzo che le sarebbe rimasto accanto in un periodo particolarmente complesso della sua vita: “Oggi voglio solo dire grazie a questo ragazzo qui, che da più di un anno è rimasto fermo e saldo in un turbinio di casini, disastri, difficoltà e prove di resistenza. L’uomo più coraggioso e paziente che abbia mai deciso di restare. O di far restare. Buon risveglio Babe”, ha scritto la conduttrice.

Andrea Delogu: la dedica al fidanzato

Andrea Delogu è sempre stata molto riservata per quanto riguarda la vita privata ma oggi la sua felicità con Luigi Bruno è palpabile e la stessa conduttrice ha scelto di non tenerla segreta. Sui social ha dedicato un messaggio al giovane fidanzato che ha subito fatto il pieno di like tra amici e colleghi, curiosi di sapere cosa riserverà il futuro ai due.

Di recente Andrea Delogu ha parlato della differenza d’età tra lei e il fidanzato (che ha 23 anni, quindi 17 meno di lei) affermando che per loro non rappresenti un problema.

