Giovanni Ciacci ha chiesto scusa per il comportamento da lui avuto con Marco Bellavia al Grande Fratello Vip.

Dopo la squalifica di Ginevra Lamborghini al GF Vip, Giovanni Ciacci è stato eliminato al televoto flash del programma e, durante la diretta, si è pubblicamente scusato per il comportamento avuto con Marco Bellavia, che ha deciso di lasciare lo show dopo esser stato escluso e rimbrottato dagli altri concorrenti.

“Mi dispiace tantissimo e chiedo scusa, giuro di non essermi proprio accorto e di non averlo capito. L’ho vissuta male per via della nomination che mi aveva fatto e ho risposto in una certa maniera. A un certo punto ho addirittura pensato che fosse un disturbatore messo dal Grande Fratello”, ha dichiarato Ciacci.

Giovanni Ciacci

Giovanni Ciacci: le scuse a Marco Bellavia

In tanti – tra personaggi famosi e non – si sono scagliati contro Giovanni Ciacci che, nei giorni scorsi ha avuto un comportamento particolarmente spiacevole con Marco Bellavia. Tra i tanti che se la sono presa con lui vi è stata anche Simona Ventura, che ha scritto sui social: “Si è fatto riconoscere”. A lei si è aggiunto Fabrizio Corona, che ha scritto nelle sue stories: “Giovanni Ciacci va radiato dalla televisione a vita. La sua arma strumentale di comunicazione si è trasformata nella sua morte. Il Grande Fratello può essere un trampolino di lancio o la fine di una carriera quando finalmente mostra la verità delle persone.“

Tommaso Zorzi, che Ciacci aveva preso di mira in una sua passata intervista per via dei suoi contenuti “inesistenti” e destinati a “farlo sparire”, ha invece colto l’occasione per replicare: “I contenuti suoi no di certo. E Dio grazie”. Contro di lui, in queste ore, è intervenuta anche Adriana Volpe.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG